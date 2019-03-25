Ал. Миранчук: каждый матч ЧМ-2018 был особенным, запомнилась поддержка трибун

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук отметил, что каждый матч чемпионата мира 2018 года был для него особенным.



«В целом поддержка трибун на каждом матче чемпионата мира—2018 запомнилась. Каждый матч был особенным.



Когда стал ощущать себя профессиональным игроком? Сложно. Ты просто делаешь своё любимое дело, получаешь удовольствие», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, чемпионат мира—2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля прошлого года. Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала соревнования, где уступила национальной команде Хорватии, которая впоследствии стала серебряным призёром мундиаля.