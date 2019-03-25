Игрок «Портленда» забил эффектный гол бисиклетой в матче USL

В матче USL, которая является второй по уровню лигой США и Канады после MLS, «Портленд Тимберс» обыграли «Лас-Вегас». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Дублем отметился игрок «Портленд Тимберс» Дайрон Асприллья. Первый мяч полузащитник забил, реализовав 11-метровый удар. На 74-й минуте встречи футболист забил второй гол, который получился весьма эффектным. Асприллья получил пас, находясь спиной к воротам, и исполнил удар через себя. Мяч влетел точно под перекладину.



Напомним, «Портленд Тимберс» занимает 2-е место в турнирной таблице западной конференции USL. «Лас-Вегас» располагается на 17-м месте в таблице соревнования.