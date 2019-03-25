Альба: решение Пике выступать за сборную Каталонии — его личное дело

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба прокомментировал решение одноклубника, Жерара Пике, выступать в составе национальной команды Каталонии. Ранее Пике завершил карьеру в сборной Испании.



«Честно говоря, не обсуждал с Жераром это решение. У него есть свои причины для этого. Вам придётся спросить его лично. Пике сам принял решение покинуть сборную Испании, а теперь он хочет играть за Каталонию. Это определённо его личное дело», — приводит слова Альбы Football Espana.

Напомним, в марте текущего года Пике впервые получил вызов в национальную команду Каталонии. Сегодня, 25 марта, сборная Каталонии проведёт товарищеский матч с командой Венесуэлы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.