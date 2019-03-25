Президент «Лиона»: лучшие предложения по Н'Домбеле на данный момент из АПЛ

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что полузащитник Тангай Н'Домбеле может перейти в один из английских клубов.

«Лучшие предложения по Н'Домбеле на данный момент из Англии. Летом один-два игрока покинут „Лион“, — приводит слова Оляса Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Н'Домбеле входит в сферу интересов «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Ювентуса».

22-летний Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах французского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором шести результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.