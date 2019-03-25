Португалия — Сербия: Роналду покинул поле из-за травмы

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии принимает национальную команду Сербии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. К 40-й минуте гости ведут — 1:0. Автором первого гола встречи стал сербский хавбек «Аякса» Душан Тадич, реализовавший пенальти на 7-й минуте.



На 29-й минуте нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду получил серьёзное повреждение и был вынужден покинуть поле. На замену Роналду вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.



Соперниками Португалии и Сербии в группе В квалификации чемпионата Европы—2020 являются национальные команды Люксембурга, Украины и Литвы. Ранее португальская команда сыграла вничью со сборной Украины (0:0).