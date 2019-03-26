Уругвай разгромил Таиланд и выиграл China Cup

В финальном матче China Cup сборная Уругвая разгромила национальную команду Таиланда со счётом 4:0 и стала обладателем трофея.

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Матиас Весино, которому ассистировал Николас Лодейро. В конце первого тайма преимущество уругвайцев увеличил Гастон Перейро с передачи Кристиана Стуани. Во втором тайме счёт до крупного довёл Стуани. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Джорджиан де Арраскаэта. Окончательный счёт установил Максимилиано Гомес.

Таиланд — Уругвай — 0:4 (0:2)

Голы: Весино (6), Перейро (38), Стуани (58), Гомес (88)

В матче за третье место сборная Узбекистана обыграла Китай со счётом 1:0. Победу узбекистанцам принёс гол форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.