Руководитель проекта по внедрению VAR в России: есть сложности, и их много

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин рассказал об итогах турнира, который был посвящён полноценным испытаниям системы. Это первый полноценный турнир в России, в котором во всех 16 матчах применялась эта система.

«Этот турнир мы специально организовали только ради этой цели, потому что в соответствии с требованиями Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА нам нужно провести полные матчи — два тайма по 45 минут. С 21 марта по 25 марта мы провели 16 полных матчей.



Результаты будут оценивать IFAB и ФИФА. Нашей задачей было провести, поработать, обсудить и внести поправки в работе после первого, потом второго и так далее игровых дней. Обычный рабочий процесс. Все материалы — отчёты, видеоклипы отправляются в IFAB и ФИФА. Соответственно уже что-то было отправлено, оставшаяся часть будет отправлена до утра следующего дня. Глобально они будут решать, готовы ли мы работать в режиме live, не только с точки зрения работы видеоассистентов, а со всех точек зрения и аспектов.

Проблем нет. Есть сложности, и их достаточно много. Есть нормальный рабочий процесс, в котором всегда есть какие-то шероховатости. Это касается не только работы видеоассистентов, но и технических аспектов, технологических, организационных, временного фактора. Сложности есть практически по всем направлениям, но мы стараемся, чтобы их становилось меньше», — цитирует Калошина телеканал «360».