«Арарат» проиграл в финале Var Cup, Павлюченко не забил послематчевый пенальти

Московский «Арарат» в финале молодёжного турнира Var Cup проиграл «Строгино» в серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти «Строгино» одержал победу — 4:2. Роман Павлюченко, который играл за «Арарат», не реализовал удар в послематчевой серии.

На всех матчах турнира работала система видеоассистента рефери (VAR). В качестве судей выступили арбитры ФИФА, которые обслуживают самые важные матчи российского и европейского уровня.

«Строгино» — «Арарат» — 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Золотарёв, Канаплин — Шевчук, Алексанян

Московский «Арарат» был основан в 2017 году. За клуб выступали такие известные футболисты, как Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.