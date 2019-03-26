Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне возобновил тренировки после травмы бедра. Бельгийский футболист не выходил на поле со 2 марта, когда в матче против «Борнмута» у него начались проблемы с бедром.



После этого хавбек не вызывался в сборную Бельгии, пропустив матчи с России и Кипром, однако уже сегодня Де Брёйне приступил к занятиям на базе «горожан», сообщает Daily Mail.



Также приступил к тренировкам капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, у которого было мышечное повреждение. В ближайшее время вернутся в строй защитник Джон Стоунс и полузащитник Фернандиньо.



После 28 туров подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, но имеют одну игру в запасе.

Гвардиола: Де Брёйне вернётся на поле после международного перерыва