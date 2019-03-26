Погребняк условно отстранён до конца сезона за слова о темнокожих игроках

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в национальной команде России.



Как стало известно «Чемпионату», 35-летний форвард был условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона, а также наказан штрафом в размере 250 тыс. рублей.



Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». В частности, форвард выразил недоумение тем фактом, что в национальной команде играет нападающий московского «Локомотива» Ари, являющийся уроженцем Бразилии. Игрок «быков» в ответ раскритиковал Погребняка.

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