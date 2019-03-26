Месси приобрёл айфон и покрыл его 24-каратным золотом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил iPhone XS Max, а затем покрыл его золотом. Об этом сообщает «твиттер» Marca.

Цена аппарата составляет около $ 1,3 тыс. После покрытия 24-каратным золотом стоимость телефона выросла по меньшей мере в три раза. На задней части телефона нанесены гербы «Барселоны» и Аргентины, а также имена его жены, троих детей и 10-й номер.

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата (24 — в основном составе), в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отметился 12 результативными передачами. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.