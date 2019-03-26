Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу французского полузащитника Поля Погба, сообщает ESPN.

По информации источника, в английском клубе планируют продлить контракт с французским футболистом. Ранее сообщалось, что Погба планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно, а его агент Мино Райола начал работу над трансфером.

Ранее сообщалось, что интерес к французскому футболисту проявляют такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 58 очков.

Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент