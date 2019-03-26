«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу французского полузащитника Поля Погба, сообщает ESPN.



По информации источника, в английском клубе планируют продлить контракт с французским футболистом. Ранее сообщалось, что Погба планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно, а его агент Мино Райола начал работу над трансфером.



Ранее сообщалось, что интерес к французскому футболисту проявляют такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 58 очков.

Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»