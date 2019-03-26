Отец Неймара: если сын не падает на газон, то ему наносят травму

Неймар да Силва, отец и агент бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, прокомментировал обвинения в адрес своего сына в симуляции.

«Неймар действительно падает на газон. По моему мнению, порой он не может рисковать, иначе это нанесёт ему вред. Если Неймар не падает, то ему наносят травму. А когда он падает, то его называют симулянтом.

Лучше если Неймар останется Неймаром», — приводит слова отца футболиста Cadena Ser.

В данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в 13 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.