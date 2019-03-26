Профессиональная футбольная лига Франции на своём официальном сайте опубликовала список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в Лиге 1 в этом календарном году.
На первом месте оказался нападающий «Амьена» Стивен Мендоса, которому удаётся успешно обводить соперников в 87,5% случаях. На второй строчке расположился российский полузащитник «Монако» Александр Головин (85%). Замыкает первую тройку форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (84,2%).
Полностью список из топ-10 футболистов по этому показателю выглядит следующим образом:
1. Стивен Мендоса («Амьен») – 87,5%
2. Александр Головин («Монако») – 85%
3. Неймар («ПСЖ») – 84,2%
4. Бертран Траоре («Лион») – 78,3%
5. Матьё Доссеви («Тулуза») – 77,8%
6. Атем Бен-Арфа («Ренн») – 75%
7. Макс-Ален Градель («Тулуза») – 74,4%
8. Валентин Ронжье («Нант») – 73,3%
9. Мемфис Депай («Лион») – 72,7%
10. Гаэтан Лаборде («Монпелье») – 71,4%.
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Головин превосходит Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году