Головин превосходит Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году

Профессиональная футбольная лига Франции на своём официальном сайте опубликовала список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в Лиге 1 в этом календарном году.



На первом месте оказался нападающий «Амьена» Стивен Мендоса, которому удаётся успешно обводить соперников в 87,5% случаях. На второй строчке расположился российский полузащитник «Монако» Александр Головин (85%). Замыкает первую тройку форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (84,2%).



Полностью список из топ-10 футболистов по этому показателю выглядит следующим образом:



1. Стивен Мендоса («Амьен») – 87,5%

2. Александр Головин («Монако») – 85%

3. Неймар («ПСЖ») – 84,2%

4. Бертран Траоре («Лион») – 78,3%

5. Матьё Доссеви («Тулуза») – 77,8%

6. Атем Бен-Арфа («Ренн») – 75%

7. Макс-Ален Градель («Тулуза») – 74,4%

8. Валентин Ронжье («Нант») – 73,3%

9. Мемфис Депай («Лион») – 72,7%

10. Гаэтан Лаборде («Монпелье») – 71,4%.