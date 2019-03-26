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Италия — Лихтенштейн: 36-летний Квальярелла сыграет в атаке хозяев

Италия — Лихтенштейн: 36-летний Квальярелла сыграет в атаке хозяев
Футбол / Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Лихтенштейна на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 26 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия: Сиригу, Спинаццола, Романьоли, Бонуччи, Манчини, Жоржиньо, Верратти, Сенси, Политано, Кин, Квальярелла

Запасные: Краньо, Доннарумма, Иццо, Кристанте, Бираги, Паволетти, Бернардески, Грифо, Иммобиле, Барелла, Лазанья, Дзаньоло

Лихтенштейн: Б. Бюхель, Гопель, Хофер, Кауфман, Вольфингер, Польверино, Визер, Кёне, Зеле, Хаслер, Саланович

Запасные: Хоби, Маер, Брандле, Малин, Оспельт, М. Бюхель, Мейер, Йилдыз, Эберле, Губзер, Фрик, Рекстайнер

Матч Италия — Лихтенштейн пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Начало встречи — в 22:45 мск.

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