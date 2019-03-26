Павлюченко: помните мой гол в ворота «Манчестер Юнайтед»?

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о голе в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2009 году.

«Один из моих любимых голов за „Тоттенхэм“ — в ворота „МЮ“. Гол, который принёс много радости болельщикам „Тоттенхэма“! Такие голы, эмоции невозможно забыть! А ты помнишь этот гол?» — написал Павлюченко в своём «инстаграме», прикрепив видео гола.

В том матче «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» встретились в 1/16 финала Кубка Англии. Павлюченко открыл счёт на пятой минуте, но манкунианцы в итоге добились победы благодаря голам Пола Скоулза и Димитара Бербатова.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм Хотспур» с 2008 по 2012 год. За английский клуб он провёл 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.