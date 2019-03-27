Карраско: хотел бы вернуться в Европу

Полузащитник клуба китайской Суперлиги «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско рассказал о желании покинуть чемпионат.

«Я бы хотел вернуться в Европу. Многие клубы интересовались мной. В январе мы пытались найти решение, которое позволило бы мне покинуть «Далянь Ифан». Но понимаю, о чём думает клуб. Они хотели, чтобы я остался», — цитирует бельгийского полузащитника Daily Star.

Карраско начал профессиональную карьеру в «Монако», откуда в 2015 году перешёл в мадридский «Атлетико». В январе 2018 года он перебрался в «Далянь Ифан». В прошлом голу игрок в составе сборной Бельгии стал обладателем бронзовых медалей на чемпионате мира—2018. В зимнее трансферное окно в приобретении Карраско были заинтересованы «Милан», «Интер» и «Арсенал».

В двух матчах чемпионата Китая на его счету три гола и результативная передача.