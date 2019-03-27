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Мексика в голевой перестрелке победила Парагвай, США сыграли вничью с Чили

Мексика в голевой перестрелке победила Парагвай, США сыграли вничью с Чили
Футбол / Прочие турниры

Сборная Мексики победила команду Парагвая в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе и завершилась со счётом 4:2 в пользу номинальных хозяев.

Мексиканцам удалось забить три мяча уже к 24-й минуте – отличились полузащитник Хонатан дос Сантос и нападающий Хавьер Эрнандес, а также автоголом отметился защитник Густаво Гомес. Во втором тайме парагвайцам удалось сократить отставание до одного мяча усилиями форвардов Эрнана Переса и Дерлиса Гонсалеса. Однако в добавленное время точку в матче поставил хавбек Мексики Луис Монтес.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
27 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Мексика
4 : 2
Парагвай
1:0 – дос Сантос – 6, 2:0 – Гомес – 9 (автогол), 3:0 – Эрнандес – 24, 3:1 – Перес – 59, 3:2 – Гонсалес – 84, 4:2 – Монтес – 90+1
Удаления: нет – Альмирон, 63

Сборная США на арене «BBVA Compass» в Хьюстоне принимала Чили. Командам не удалось выявить победителя, матч завершился со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в первые 10 минут. Сначала хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Кристиана Пулишича, а затем чилийский защитник Оскар Опасо восстановил равенство.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
27 марта 2019, среда. 02:55 МСК
США
1 : 1
Чили
1:0 – Пулишич – 4, 1:1 – Опасо – 9

Результаты других товарищеских матчей:

Коста-Рика – Ямайка – 1:0
Перу – Сальвадор – 0:2
Гондурас – Эквадор – 0:0.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
27 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Коста-Рика
1 : 0
Ямайка
1:0 – Фуллер – 28
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
27 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Перу
0 : 2
Сальвадор
0:1 – Трауко – 61 (автогол), 0:2 – Серен – 90+1
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
27 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Гондурас
0 : 0
Эквадор
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