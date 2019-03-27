Мексика в голевой перестрелке победила Парагвай, США сыграли вничью с Чили

Сборная Мексики победила команду Парагвая в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе и завершилась со счётом 4:2 в пользу номинальных хозяев.



Мексиканцам удалось забить три мяча уже к 24-й минуте – отличились полузащитник Хонатан дос Сантос и нападающий Хавьер Эрнандес, а также автоголом отметился защитник Густаво Гомес. Во втором тайме парагвайцам удалось сократить отставание до одного мяча усилиями форвардов Эрнана Переса и Дерлиса Гонсалеса. Однако в добавленное время точку в матче поставил хавбек Мексики Луис Монтес.

Сборная США на арене «BBVA Compass» в Хьюстоне принимала Чили. Командам не удалось выявить победителя, матч завершился со счётом 1:1.



Оба гола были забиты в первые 10 минут. Сначала хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Кристиана Пулишича, а затем чилийский защитник Оскар Опасо восстановил равенство.

Результаты других товарищеских матчей:



Коста-Рика – Ямайка – 1:0

Перу – Сальвадор – 0:2

Гондурас – Эквадор – 0:0.