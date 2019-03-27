Зидан попросил «Реал» приобрести Н'Домбеле у «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает Football Espana со ссылкой на El Confidencial.



По словам источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал» и лично главный тренер команды Зинедин Зидан, недавно вернувшийся на свой пост после 9-месячного перерыва. Французский специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Лион» не станет продавать хавбека меньше чем за € 80 млн.



Ранее сообщалось, что купить Н'Домбеле также хотят «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ювентус».



В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился 6 результативными передачами.

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