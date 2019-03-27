Тухель всё ещё не продлил контракт с «ПСЖ» из-за разногласий по трансферам

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель близок к продлению соглашения с клубом.



Контракт немецкого специалиста будет продлён на один сезон – до лета 2021 года. При этом тренера парижан ожидает повышение оклада.



Как сообщает RMC, единственная причина, по которой о продлении контракта с Тухелем до сих пор не было объявлено, – это разногласия по вопросам трансферов. По информации издания, специалист требует от клуба гарантий на усиление в летнее окно, а также хочет оказывать большее влияние на покупку и продажу футболистов.



Тухель возглавил «ПСЖ» прошлым летом. В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка лиги. При этом «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Также «ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка Франции.



«ПСЖ» договорился с Тухелем о продлении контракта