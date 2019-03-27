Ван Гал: «Ливерпуль» как команда превосходит «Манчестер Сити» и «Барселону»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал оценил силу фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Многие думают, что сейчас «Барселона» лучше всех, но это не так. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обладают лучшими командами, чем каталонцы. И в этом компоненте «Ливерпуль» превосходит «Сити».



На мой взгляд, выиграть Лигу чемпионов должна лучшая команда, но я буду надеяться на победу «Сити», потому что они играют в футбол лучше остальных», — приводит слова ван Гала Goal.com со ссылкой на BBC.



Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов встретятся следующие пары: «Аякс» – «Ювентус», «Ливерпуль» – «Порту», «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

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