В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Талисман чемпионата Европы 2020 года сегодня, 27 марта, был представлен в Санкт-Петербурге. Скиллзи появился на «Газпром Арене» вместе с игроком «Зенита» и сборной России Александром Ерохиным. Футболист и маскот обменялись рукопожатиями, показали свои умения владеть мячом и пофинтили.



«Талисман классный, мы с ним поиграли немножко, он показал мне свои финты. Он неплох, но до чемпионата Европы есть время, чтобы научиться ещё чему-нибудь. Я уверен, что впечатления самые положительные. Россия и Петербург уже показали, как гостеприимно и добродушно могут принимать спортивные соревнования. Наш стадион — одна из самых посещаемых и самых красивых европейских арен. Уверен, что предстоящий чемпионат подарит и болельщикам, и командам только самые положительные эмоции», — цитирует Ерохина телеканал «Санкт-Петербург».

Чемпионат Европы состоится летом 2020 года. Во второй раз в финальной части чемпионата сыграют 24 сборные. Также он станет первым турниром, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.