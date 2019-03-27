Эмери рассказал о шансах «Арсенала» попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил шансы своей команды завершить сезон в первой четвёрке в турнирной таблице Премьер-лиги. После 30 туров «канониры» идут на четвёртой позиции с 60 очками.



«Наша цель — попасть в первую четвёрку. До конца сезона есть время, нам нужно только выигрывать. В последних восьми матчах футболистам «Арсенала» нужно будет показать лидерские качества, которые они показали в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Думаю, что мы отлично справляемся и уже уверены в себе для того, чтобы одержать победы в последних матчах сезона. Следующая цель «Арсенала» — выйти в Лигу чемпионов. Да, в этом сезоне мы можем сражаться за один титул, но Лига чемпионов важнее», — цитирует Эмери Mirror.