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«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн

«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн
Футбол / Германия

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца, сообщает Sport Bild.

По информации издания, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года. При этом мюнхенцам придётся сильно потратиться на покупку игрока. Руководство «Байера» планирует потребовать за Хаверца € 100 млн и не собирается отступать от этой суммы.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника сборной Германии также заинтересован лондонский «Арсенал», который видит в нём замену Месуту Озилу.

Хаверц является воспитанником «Байера» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне Кай принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.

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