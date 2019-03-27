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Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд

Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд
Футбол / Франция

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.

«Мы можем только уважать его. Моуриньо — тот тренер, который выиграл титулы со всеми командами, в которых работал. Возможно, он не тот, с кем я отождествляю себя с точки зрения личностных качеств, но я очень уважаю его за всё, что он сделал в футболе. Жозе — отличный тренер. Если он заменит меня, я буду горд», — приводит слова Женезио Get French Football News.

Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре прошлого года.

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