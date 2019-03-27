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Мостовой: не могу понять причину переноса матча «Спартак» — «Рубин»

Мостовой: не могу понять причину переноса матча «Спартак» — «Рубин»
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переносе матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин».

«Тот факт, что «Спартак» будет иметь больше времени на подготовку к матчу, даёт ему определённое преимущество над конкурентами. Тем более встреча состоится на домашнем стадионе.

Сейчас не то время, когда на матчи следует вызывать тысячи сотрудников полиции. Футбольные стадионы находятся в отличном состоянии. Мы живём в культурной стране, где люди спокойно посещают спортивные состязания. На выездные матчи «Рубина» приезжает немного болельщиков. МВД не имеет к переносу никакого отношения.

РПЛ в данном случае не виновата, но в европейских чемпионатах календарь меняют только в особенных случаях. Не могу понять причину переноса матча «Спартак» — «Рубин». Данная ситуация совершенно не относится к исключительной. Не думаю, что если бы «Спартак» провёл встречу с «Рубином» в воскресенье, то команда сыграла бы хуже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

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