В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.



Инцидент произошёл после того, как главный арбитр встречи допустил ошибку, которая прервала атаку хозяев. Один из болельщиков «Маркесадо» бросил в 46-летнюю Паз термос с кипятком.



«За две минуты до конца игры я почувствовала горячую жидкость на спине. Сказала об этом главному арбитру и попросила его облить меня холодной водой, чтобы успокоить ожог. Думали остановить игру, но решили доработать матч до конца, несмотря на инцидент.



Такого рода ситуации не должны возникать. Это подрывает имидж спорта. Несмотря на это, я приняла решение продолжать работу. Я люблю футбол, мне нравится моя работа», — отметила Розана Паз.