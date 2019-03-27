Макалеле: сказал Роналдиньо, что сломаю его, он ответил: извини, старик

Известный в прошлом французский футболист Клод Макелеле рассказал о забавном диалоге, который у него случился с бразильцем Роналдиньо, когда их команды «Челси» и «Барселона» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2005/06.

«Я подошёл к нему и сказал: „Если ты продолжишь делать все эти уловки из Play Station, ты заставишь меня отправить тебя в больницу“. В ответ он нагнулся, взял мяч, отдал его мне и сказал: „Извини, старик“, — цитирует Макелеле RMC Sport.

То противостояние «Челси» и «Барселоны» завершилось победой каталонского клуба. В первом матче в Лондоне гости одержали победу со счётом 2:1. Ответная игра на «Камп Ноу» завершилась вничью — 1:1. В конечном итоге «Барселона» выиграла турнир, обыграв в финале «Арсенал».