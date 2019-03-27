Роналду может в скором времени вновь стать отцом

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вновь ждёт ребёнка, сообщает Correio da Manhã‏.



Возлюбленная 34-летнего форварда поддерживала Роналду на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии (1:1). Напомним, в этой встрече португальский нападающий получил незначительное повреждение мышц бедра. Журналисты обратили внимание на платье Родригес, которое не скрывало растущего живота девушки.

Фото доступно на странице Correio da Manhã в «Твиттере».

Напомним, Родригес родила Роналду дочь Алану в ноябре 2017 года. У португальского форварда есть также трое детей от суррогатной матери: Криштиану-старший и двойняшки Матео и Ева.