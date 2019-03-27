«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Лосано

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание вингера ПСВ Ирвинга Лосано, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, ближайшим летом «красные дьяволы» будут готовы предложить за 23-летнего игрока клуба из Эйндховена € 40 млн. Видеть мексиканца на «Олд Траффорд» желает лично главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

В нынешнем сезоне Лосано сыграл за ПСВ 34 матча. В них он отметился 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами. В ПСВ он перешёл летом 2017 года из «Пачуки». Его трансфер стоил голландскому клубу € 8 млн. В составе сборной Мексики футболист провёл 35 матчей, в них он забил 9 мячей и сделал 4 ассиста. Ранее интерес к игроку проявляли «Барселона» и «Челси».