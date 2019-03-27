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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Лосано

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Лосано
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание вингера ПСВ Ирвинга Лосано, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, ближайшим летом «красные дьяволы» будут готовы предложить за 23-летнего игрока клуба из Эйндховена € 40 млн. Видеть мексиканца на «Олд Траффорд» желает лично главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

В нынешнем сезоне Лосано сыграл за ПСВ 34 матча. В них он отметился 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами. В ПСВ он перешёл летом 2017 года из «Пачуки». Его трансфер стоил голландскому клубу € 8 млн. В составе сборной Мексики футболист провёл 35 матчей, в них он забил 9 мячей и сделал 4 ассиста. Ранее интерес к игроку проявляли «Барселона» и «Челси».

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