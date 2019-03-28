Пато вернулся в «Сан-Паулу»

Бывший форвард итальянского «Милана» Алешандре Пато продолжит карьеру в «Сан-Паулу». Как сообщает официальный сайт бразильской команды, 29-летний футболист подписал контракт сроком до 2022 года.



Пато уже выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды в 2014-2015 годах. Последним клубом бразильца был «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Недавно стало известно, что нападающий разорвал контракт с китайским клубом, за который выступал с 2017 года.

После этого в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры форварда является итальянская Серия А, где он ранее защищал цвета «Милана».



Ранее бразильский футболист также играл за «Интернасьонал», «Коринтианс», «Челси» и «Вильярреал».