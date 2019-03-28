Ловрен заинтересовал «Рому», «Наполи» и «Милан»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Mirror, в услугах хорватского футболиста заинтересованы сразу три итальянских клубов — «Рома», «Наполи» и «Милан».

«Милан» считает 29-летнего игрока главным кандидатом на усиление обороны, а «Рома» и «Наполи» пытаются найти нового центрального защитника на фоне вероятного ухода Костаса Маноласа и Калиду Кулибали соответственно.

Контракт Ловрена с мерсисайдцами рассчитан до 2021 года с возможностью его продления ещё на один год. В нынешнем сезоне защитник провёл в чемпионате Англии всего девять матчей, в которых отметился одним голом.

Футболист сборной Хорватии выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, когда перешёл из «Саутгемптона».