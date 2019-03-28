«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Управляющий директор «Мольде» Ойстен Нирланд сообщил, что норвежский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о размере компенсации за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать в стане манкунианцев уже после оговоренного ранее срока.



«Мольде» получит компенсацию, но ещё не было суммы, согласованной заранее. Мы контактировали с Вудвордом вчера и сегодня, после того как Уле сообщил нам о своём решении», — цитирует Нирланда VG.



Согласно изначальным договорённостям между сторонами Сульшер должен был вернуться на пост главного тренера «Мольде» уже в мае.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.