Анчелотти: трансферы «Наполи»? Есть другой способ побеждать — стать лучше

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет продавать ключевых игроков в ближайшее летнее трансферное окно.

«Мне нравится наш проект. «Наполи» — один из лучших клубов в Италии и в Европе. В то же время мы не можем позволить платить игрокам большие суммы. Президент Аурелио Де Лаурентис старается держать финансовые дела в балансе, так что я не буду просить его отдавать все деньги на трансферы. Есть другой способ побеждать — стать лучше.

Де Лаурентис хотел бы, чтобы я остался в «Наполи» на всю жизнь, но я могу гарантировать, что проведу в клубе восемь лет. Время идёт, а я не хочу работать до старости. Что касается Калиду Кулибали, то он не уйдёт. Другие ключевые игроки тоже останутся. У нас нет нужды продавать футболистов», — приводит слова Анчелотти La Repubblica.