Неймар: не сомневаюсь, что Мбаппе станет одним из величайших игроков

Форвард «ПСЖ» Неймар оценил перспективы партнёра по линии атаке в клубе Килиана Мбаппе оставить след в истории футбола.

«Для меня он уже является феноменом, он может сделать отличную карьеру и стать ещё лучше, чем есть сейчас. Я не сомневаюсь, что он станет одним из величайших игроков в мировом футболе. Он спокоен, счастлив, полон радости, всегда готов пошутить. Очевидно, что он всё ещё остаётся молодым парнем, он должен набраться больше опыта», — цитирует Неймара Goal.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 35 матчей. В них он отметился 31 забитым мячом и 15 результативными передачами. В «ПСЖ» он перебрался из «Монако» летом 2017 года. В составе сборной Франции 20-летний нападающий забил 12 мячей в 30 играх.