«Енисей» объявил о подписании контрактов с двумя детьми с диагнозом ДЦП

«Енисей» в «Твиттере» сообщил о двух неожиданных подписаниях. Игроками клуба стали два мальчика с диагнозом детский церебральный паралич.

«Никита и Тимофей Егоровы — дети с диагнозом ДЦП, которые болеют за „Енисей“ и мечтают стать профессиональными футболистами. В прошлом сезоне мы провели для ребят мастер-класс, а теперь решили исполнить их мечту и подписали с ними контракты. Подробности скоро!» — сказано в сообщении красноярского клуба.

«Енисей» вышел в РПЛ лишь в прошлом сезоне. В турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России команда занимает последнее место с 11 очками в активе. Отставание от 14-го места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны, составляет 7 очков.