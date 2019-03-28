Айртон назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас в интервью пресс-службе красно-белых ответил на 10 вопросов о себе.
— Твой талисман?
— Моим талисманом была фотография — икона святого, которую мне дала бабушка. Всегда носил эту вещь с собой, считал, что она приносит мне удачу. К сожалению, потом я её потерял. Очень расстроился из-за этого.
— Любимая еда?
— Кус-кус.
— Самый памятный подарок?
— Первые бутсы. Конечно, было очень много эмоций, когда я их получил. Знал, насколько непросто было родителям сделать мне такой подарок. Всю жизнь им бесконечно благодарен. Всегда говорил, что постараюсь порадовать их, став хорошим футболистом.
— Любимый фильм?
— «Форсаж». Легендарная франшиза. Вышло целых восемь частей. В ней весёлые диалоги и гонки. У неё много фанатов, не только мне одному нравится.
— Самый ценный совет, который ты получил?
— Совет тот же, что и слоган по жизни — «никогда не сдаваться». Кто-то сказал мне эту фразу ещё в детстве. Вы сами знаете, что я из бразильской глубинки. Оттуда непросто выбиться в люди. Поэтому любую возможность в жизни нужно хватать за хвост, иначе она может просто не повториться. Вот этот принцип я вынес из детства. Мне не стыдно сейчас об этом рассказывать. Уже можно начинать говорить о прошлом.
— Человек, которым восхищаешься?
— Мамой и папой.
— Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?
— Первая игра на домашнем стадионе. Замечательная арена, замечательная поддержака болельщиков. Такое не забывается.
— Любимая музыка?
— Католическая музыка.
— Любимое место отдыха?
— Дом. По натуре я домосед. Ещё с детства после тренировок моим первым желанием всегда было поехать домой. А сейчас, когда женился и уже имею свой дом, — тем более. Интересы не меняются.
— Есть ли у тебя домашнее животное?
— Собака. Это собака жены. Я пока так и не смог увидеть пса из-за того, что постоянно нахожусь в разъездах. Когда мы встречались с супругой в отпуске, собаки с нами не было. Надеюсь, жена меня простит: мало что могу сказать об этом псе. Зовут собаку Лупи, большего не скажу. Хотя бы кличку вспомнил, уже хорошо.