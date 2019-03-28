Икарди готов извиниться перед «Интером»

Форвард «Интера» Мауро Икарди готов принести извинения одноклубникам за поведение, из-за которого он был отстранён от тренировок и матчей первой команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 26-летний нападающий пошёл на примирение с клубом. Аргентинец планирует извиниться перед всей командой, как только она окажется в полном сборе после возвращения в её расположение всех игроков, вызванных в национальные сборные. Вполне вероятно, что футболист сможет выйти на поле уже в ближайшем матче чемпионата Италии с «Лацио».

Икарди был выведен из состава «Интера» после критики в адрес клуба со стороны его супруги и агента Ванды Нары, которая обвинила «нерадзурри» в том, что они не уважают её мужа. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту игрока.