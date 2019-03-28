Дзанетти: мы слишком много говорим об Икарди в последнее время

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением о ситуации с нападающим Мауро Икарди, который более месяца не тренировался с основным составом.

«Мы слишком много говорим об Икарди в последнее время. Нам пора сконцентрироваться на игре. В последней части сезона это очень важно. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Впереди ещё 10 матчей и важная встреча с „Лацио“, который является нашим прямым конкурентом. Мы готовимся с максимальной серьёзностью», — приводит слова Дзанетти Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 26-летний Икарди был лишён капитанской повязки из-за поведения его жены во время переговоров о продлении контракта форварда. В этом сезоне аргентинец провёл 20 матчей в чемпионате Италии и забил девять голов.