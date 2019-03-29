Иванович: нет молодых и старых игроков, есть хорошие и не очень хорошие

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович во время встречи с болельщиками команды рассказал о будущем. Контракт 35-летнего серба с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня.

«Думаю, в футболе нет молодых и старых игроков. Есть хорошие и не очень хорошие. Пока остаётся мотивация и физическая готовность, я собираюсь играть. Хотелось бы ещё несколько лет продержаться на высоком уровне. Нужно здоровье и правильное отношение», — сказал Иванович.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака набрала 41 очко. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта и начнётся в 14:00 мск.