«Ювентус» рассматривает вариант покупки Алдервейрелда

«Ювентус» рассматривает вариант приобретения защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда. Как сообщает Mirror, туринский клуб может заплатить летом за бельгийского футболиста £ 25 млн (около € 29,2 млн).



Ранее в СМИ сообщалось, что руководство лондонского клуба предстоящим летом собирается рассмотреть предложения по трансферу Алдервейрелда. Столичный клуб готов расстаться с 30-летним игроком за £ 26 млн (около € 30,5 млн), сообщает Mirror. Прошлым летом Алдервейрелда пытался купить «Манчестер Юнайтед», но из-за завышенной цены сделка не состоялась.



Отмечается, что предстоящим летом «Ювентус» хочет купить сразу двух центральных защитников, чтобы укрепить своё положение в Серии А и повысить свои шансы на успех в Лиге чемпионов.



Действующий контракт Тоби с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Тоттенхэм» готов продать Алдервейрелда за € 30 млн