Адвокат Кокорина: если произошёл сбой, отправим в ЕСПЧ ещё одну жалобу

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию, согласно которой жалоба на его арест футболиста не была рассмотрена Страсбургским судом, а причиной стали ошибки в её оформлении.

«Мы ничего не знаем о том, приняли жалобу в ЕСПЧ или нет. Сейчас всё на стадии отработки материалов в канцелярии. Мало ли где что написано. У нас нет никаких сведений на этот счёт. В ЕСПЧ поступает огромное количество жалоб, многие из них отсекают ещё на стадии приема в канцелярию. Критерии определения приемлемости или неприемлемости зависят от правильности заполнения формуляра. Я уверен, что он у нас заполнен правильно. Почему произошёл сбой — неизвестно. Если это действительно так — предположим, — то мы всё скорректируем и тут же отправим ещё одну жалобу.

Сроки позволяют. У нас есть фамилия человека, который принял нашу жалобу, в новости имя человека не указано. Значит, это обычные слухи. Более того, Европейский суд — структура публичная, там всё сразу появляется на официальном сайте. Там ничего подобного нет. Так что не знаю, что это за явление. Может, кто-то кому-то шепнул о таком решении. Как только появится ясность, мы доведем до сведения СМИ в чём проблема, и будем ее исправлять", — сказал Ромашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.