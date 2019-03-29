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Ван дер Варт: думаю, Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»

Ван дер Варт: думаю, Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
Футбол / Лига чемпионов

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о неудачах лондонской команды в еврокубках в последних сезонах, а также назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Иногда я смотрю на их выступление и думаю, что они действительно прекрасно выглядят и имеют отличные шансы выиграть Лигу чемпионов. А затем им сложно даются матчи с более слабыми командами. Но у них большое количество футболистов высокого уровня, сочетающихся друг с другом. В таком случае зачем тратить столько денег?

Кто выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне? Надеюсь, «Тоттенхэм». Но мне кажется, победит «Ливерпуль». Он очень силён», — приводит слова ван дер Варта «RT на русском».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэму» предстоит встретиться с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» сыграет с «Порту».

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