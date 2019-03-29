«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Андрей Глот. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.



«Крылья Советов», набрав 24 очка в 19 матчах, занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (27) — на 9-м месте.

«Крылья Советов» — «Арсенал». Прогноз: самарцы прервут сухую серию туляков Самарцы в трёх весенних матчах забили восемь голов, а команда Черевченко не пропустили ни одного.