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«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:30

«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Андрей Глот. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.

«Крылья Советов», набрав 24 очка в 19 матчах, занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (27) — на 9-м месте.

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