«Крылья» — «Арсенал». Прогноз: самарцы прервут сухую серию команды Черевченко

Самарцы в трёх весенних матчах забили восемь голов, а туляки не пропустили ни одного.

29 марта в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится матч 21-го тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «крылышек» предлагаются с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Крылья Советов» — «Арсенал» (29.03.2019)

Обе команды бодро начали весну: с момента возобновления Российской Премьер-Лиги прошло уже три тура, а поражений до сих пор нет ни у тех, ни у других. Соперники набрали по семь очков из девяти возможных и, разумеется, выправили свои позиции в турнирной таблице. Туляки чуть выше (27 очков против 24), зато у самарцев имеется матч в запасе.

Самое забавное, что связать недавние результаты с везением или назвать одну из побед отскоком не получится. «Крылья Советов» и «Арсенал» по весне действительно демонстрируют хороший футбол и полностью заслужили каждое из набранных очков.

«Крылья» отыгрались в меньшинстве на выезде у «Локомотива» (2:2), после чего разбомбили «Енисей» (4:0) и спокойно выиграли у «Анжи» (2:0). «Канониры», в свою очередь, не позволили разгуляться атаке ЦСКА (2:0) и «Ростова» (0:0), а на десерт победили несчастный «Енисей» (2:0).

И вот что мы имеем: самарцы в трёх весенних матчах забили восемь голов, а туляки не пропустили ни одного. Подопечные Миодрага Божовича действовали ярче, да к тому же будут играть на своём поле. Но «Арсенал» очень качественно действовал вторым номером во встречах с ЦСКА и «Ростовом», практически ничего не допустив непосредственно с игры.

С точки зрения ставок на результат логично выбирать между ничьей за 3.05 и победой хозяев с нулевой форой за 1.65. С одной стороны, соперники стоят друг друга. С другой — весной самарцы хороши на стандартах, ведь подачи Александра Самедова по-прежнему в полном порядке. Угловые и штрафные на трети поля «канониров» рискуют стать ключевым фактором встречи.

По той же причине стоит рассмотреть ИТБ 1 гола «Крыльев Советов», букмекеры оценивают это предложение в 1.73. Атака «крылышек» в огне, а Тула в нынешнем сезоне РПЛ ужасно играет в гостях: пять очков за девять матчей при разнице мячей 5-16. Вне родных стен меньше баллов во всей лиге набрал только несчастный «Енисей» (четыре).

У подопечных Игоря Черевченко нет особых причин отказываться от привычной игры вторым номером. А вот самарцы активно используют фланги, что при низком оборонительном блоке соперника способствует большому количеству угловых. Норма «Крыльев Советов» по сезону на своём поле — 5,7 корнеров за матч, у «канониров» в гостях угловых гораздо меньше (3,56).

Вариантов несколько: ИТБ 5,5 угловых «Крыльев» за 2.03 и победа «Крыльев» по угловым с форой "-1,5" за 1.99. Если хозяева не выйдут вперёд уже в дебюте, шансы на проход будут неплохими. Туляки не стремятся владеть инициативой в гостях, если счёт их устраивает.

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Арсенал»

Самарцы в трёх весенних матчах забили восемь голов, а туляки не пропустили ни одного. При этом «Арсенал» в нынешнем сезоне РПЛ ужасно играет в гостях: пять очков за девять матчей при разнице мячей 5-16. Вполне достаточно, чтобы подумать о П1 с нулевой форой и ИТБ 1 гола «Крыльев Советов».

Норма «Крыльев» по сезону на своём поле — 5,7 углового за матч, у «канониров» в гостях их гораздо меньше (3,56). Гости вряд ли будут стремиться играть первым номером, а «КС» много использует фланги, что повышает вероятность ухода мяча за лицевую.

Ставка № 1: победа «Крыльев» с нулевой форой за 1.65.

Ставка № 2: ИТБ 1 гола «Крыльев Советов» за 1.73.

Ставка № 3: победа «Крыльев» по угловым с форой "-1,5" за 1.99.

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