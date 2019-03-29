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«Енисей» победил «Рубин» в молодёжном первенстве, играя полматча в меньшинстве

«Енисей» победил «Рубин» в молодёжном первенстве, играя полматча в меньшинстве
Футбол / РПЛ

В 21-м туре молодёжного первенства «Енисей» на своём поле встречался с казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Красноярской команде удалось отметиться быстрым голом – уже на 9-й минуте отличился защитник Иван Шалоников. В начале второго тайма, на 48-й минуте, другой игрок обороны «Енисея» Ростислав Воробьёв удвоил преимущество хозяев. Уже спустя две минуты красноярцы остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил нападающий Александр Цогоев. Однако численное преимущество не помогло «Рубину», и счёт не изменился вплоть до финального свистка.

«Енисей», набрав 19 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (27) – 9-й.

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
29 марта 2019, пятница. 11:30 МСК
Енисей-мол.
Красноярск
2 : 0
Рубин-мол.
Казань
1:0 – Шалоников – 9, 2:0 – Воробьёв – 48
Удаления: Цогоев, 50 – нет
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