«Енисей» победил «Рубин» в молодёжном первенстве, играя полматча в меньшинстве

В 21-м туре молодёжного первенства «Енисей» на своём поле встречался с казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 2:0.



Красноярской команде удалось отметиться быстрым голом – уже на 9-й минуте отличился защитник Иван Шалоников. В начале второго тайма, на 48-й минуте, другой игрок обороны «Енисея» Ростислав Воробьёв удвоил преимущество хозяев. Уже спустя две минуты красноярцы остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил нападающий Александр Цогоев. Однако численное преимущество не помогло «Рубину», и счёт не изменился вплоть до финального свистка.



«Енисей», набрав 19 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (27) – 9-й.