«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» £ 500 тыс. за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» денежные средства за то, что клуб не стал препятствовать уходу главного тренера Уле-Гуннара Сульшера в стан манкунианцев.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» решил заплатить «Мольде» за 46-летнего специалиста £ 500 тыс. (около 580 € тыс.). Отметим, что в декабре прошлого года норвежская команда уже получила £ 500 тыс. за то, что отпустила Сульшера в «МЮ» до конца нынешнего сезона.

Накануне стало известно, что Сульшер был утверждён главным тренером «Манчестер Юнайтед» — со специалистом был подписан контракт на три года.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.