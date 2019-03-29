Кикнадзе: Баринов молодец, что сдержался в ситуации с фанатами «Спартака»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал инцидент с участием полузащитника команды Дмитрия Баринова и болельщиков «Спартака».



Инцидент произошёл в самолёте, в котором Баринов летел из Москвы в Нур-Султан в расположение сборной России на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с Казахстаном. Фанаты «Спартака», оказавшиеся на рейсе, заставили игрока объясниться за нецензурную кричалку в адрес красно-белых после завоевания титула чемпиона России в прошлом сезоне.



«Улыбаться тут точно нечему, те выкрики были неприемлемой ошибкой. Но меня радует, что Бара нашёл силы в себе извиниться и то, как он отреагировал в самолёте. Когда тебя пятеро друзей так загружают… Не знаю, сдержался бы ли я в той ситуации. Но он сдержался, поэтому большой молодец. Что касается тех болельщиков в самолёте, по фотографиям вроде не маленькие, а вели себя как пятиклассники. Наверное, это тоже говорит об их уровне развития», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.