Кикнадзе: не могу понять, что заставило Погребняка сказать фразу про темнокожих

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка, заявившего, что ему кажется «смешным, когда темнокожие игроки выступают за сборную России».



«Не могу понять, что его заставило сказать эти слова. Для меня принципиально важно лишь то, насколько человек проникся духом страны, за которую играет. Тут даже знание языка не является ключевым фактором.



На Гилерме мы смотрим, как на звезду и символ клуба. Возможно, он останется у нас и после завершения карьеры. А Марио Фернандес разве не заслуживает того, чтобы быть в сборной? Конечно, было бы здорово, играй на этих позициях наши ребята, но они объективно проигрывают конкуренцию. Тот же Гилерме — вратарь номер один в стране», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.