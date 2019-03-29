Гендиректор «Локомотива»: верим, что Смолов придёт в себя

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мыслями о результативности нападающего команды Фёдора Смолова.



«Фёдор — несомненно, игрок высокого класса. Уверен, что он может забивать больше. То, что не получалось в последнее время, — следствие сами знаете чего. Мы верим, что он придёт в себя. Он сильный, психологически устойчивый. Верим, что его трио с братьями Миранчуками ещё поможет сборной», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Напомним, Смолов перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Краснодара». В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи.

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